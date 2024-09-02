31 бесплатный автобус отвезет казанцев на избирательные участки 8 сентября

Скриншот презентации В единый день выборов, 8 сентября, для проживающих в жилых массивах и других отдаленных уголках столицы Татарстана будет курсировать 31 бесплатный автобус для доставки на избирательные участки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии