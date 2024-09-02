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Татар-информ

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31 бесплатный автобус отвезет казанцев на избирательные участки 8 сентября

31 бесплатный автобус отвезет казанцев на избирательные участки 8 сентября

Скриншот презентации В единый день выборов, 8 сентября, для проживающих в жилых массивах и других отдаленных уголках столицы Татарстана будет курсировать 31 бесплатный автобус для доставки на избирательные участки.

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