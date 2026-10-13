Музей истории ВМФ и подлодка «Новосибирский комсомолец» ждут вас в среду

В среду 14 октября предоставляется редкая возможность бесплатно сходить в Музей истории ВМФ и посетить легендарную подводную лодку «Новосибирский комсомолец» в парке «Северное Тушино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЭА Храм в честь свят...
- Политолог: 60% мо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым