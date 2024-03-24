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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Разочарован тем, что получил штраф за жесткую, но честную борьбу»

Пилот «Астон Мартин» был оштрафован на 20 секунд, поскольку стюарды Гран-при Австралии посчитали, что при обороне позиции Алонсо действовал нетипично в сравнении с остальной гонкой и его действия были потенциально опасными для соперника.

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