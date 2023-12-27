Цифры и результаты: Минобороны о ходе Спецоперации в 2023 году

Итоговое тематическое селекторное совещание в министерстве обороны, 26 декабря 2023 г.Российские вооруженные силы и другие силовые структуры продолжают проведение специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.
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