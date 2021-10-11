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В суд передали дело шести жителей Белого Яра, обвиняемых в контрабанде леса в Узбекистан

В суд передали дело шести жителей Белого Яра, обвиняемых в контрабанде леса в Узбекистан

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение для шести человек, которых обвиняют в хранении, перевозке, переработке в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

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Петр Троеглазов
Все разворовывается...и все слепые.... поймали только шестерых....
Татьяна Бутова
А что не разворовывается, так сами отдаем - сельхозземли в Узбекистан.
Петр Троеглазов
Пока еще не отдали...

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