В суд передали дело шести жителей Белого Яра, обвиняемых в контрабанде леса в Узбекистан

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение для шести человек, которых обвиняют в хранении, перевозке, переработке в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение для шести человек, которых обвиняют в хранении, перевозке, переработке в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
Свежие комментарии