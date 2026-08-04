Как не потерять квартиру у моря: личный опыт проверки вторички в Анапе

Меня часто спрашивают, с чего начать путь к собственному жилью в Анапе. Многие рисуют в воображении идеальную картину: вот он, ключ от просторной квартиры в тихом зеленом районе, до пляжа рукой подать, а в соседнем дворе уже шумит листвой уютный сквер.