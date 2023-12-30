Выстоять новогодние праздники: как помочь желудку в период затяжных торжеств Ирэн ОрлонскаяНовогодние и рождественские праздники – это время, когда мы наслаждаемся встречами с близкими, украшаем елку, обмениваемся подарками и радуемся ярким салютам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии