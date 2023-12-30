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Выстоять новогодние праздники: как помочь желудку в период затяжных торжеств

Выстоять новогодние праздники: как помочь желудку в период затяжных торжеств

Выстоять новогодние праздники: как помочь желудку в период затяжных торжеств Ирэн ОрлонскаяНовогодние и рождественские праздники – это время, когда мы наслаждаемся встречами с близкими, украшаем елку, обмениваемся подарками и радуемся ярким салютам.

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