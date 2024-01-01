Малинкович и Даванков подали документы в ЦИК для участия в выборах президента

Выдвижение кандидата от «Новые люди» не требует сбора подписей избирателей. ЦИК России приняла документы у лидеров партий «Коммунисты России» и «Новые люди» Сергея Малинковича и Владислава Даванкова в рамках процедуры выдвижения кандидатов.