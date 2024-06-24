Многонациональный лайнап фестиваля «Таврида.АРТ»

С 26 по 28 июля в Крыму пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». В музыкальном лайнапе заявлены современные исполнители — представители национальной культуры из разных уголков России.
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