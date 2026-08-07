Политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук заявил, что американский боевой искусственный интеллект Palantir используется для планирования терактов на территории России и ударов в зоне специальной военной операции .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии