Политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук заявил, что американский боевой искусственный интеллект Palantir используется для планирования терактов на территории России и ударов в зоне специальной военной операции .