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Стала известна роль искусственного интеллекта Palantir на фоне СВО

Стала известна роль искусственного интеллекта Palantir на фоне СВО

Политический обозреватель «Царьграда», доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР полковник Андрей Пинчук заявил, что американский боевой искусственный интеллект Palantir используется для планирования терактов на территории России и ударов в зоне специальной военной операции .

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