Нутрицолог Панова рассказала россиянам, как сохранить максимум витаминов в овощах и ягодах до весны. В беседе с "Радио 1" нутрициолог Ольга Панова поделилась советами о том, как получать витамины из овощей и ягод круглый год.
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