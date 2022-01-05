Приангарье потеряло ещё 16 пациентов с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 5 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7171 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.