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Приангарье потеряло ещё 16 пациентов с COVID-19

Приангарье потеряло ещё 16 пациентов с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 5 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7171 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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