Reuters: Нидерланды скорее всего откажут Китаю в обслуживании оборудования ASML

Правительство Нидерландов, вероятно, будет неохотно одобрять запросы Китая на обслуживание оборудования ASML, крупнейшей голландской компании, которая является ведущим производителем литографических машин для полупроводниковой промышленности в мире.
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