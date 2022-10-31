Бастрыкин поручил доложить о ДТП с участием скорой помощи в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского управления Виталию Зарипову представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилия скорой помощи.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя новосибирского управления Виталию Зарипову представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилия скорой помощи.
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