Глава Пентагона предупредил о негативных последствиях ударов Украины по НПЗ в России

Ллойд Остин подчеркнул, что атаки могут отразиться на мировой энергетикеГлава Пентагона Ллойд Остин заявил об угрозе для глобальной энергетики из-за атак Вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.