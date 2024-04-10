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Глава Пентагона предупредил о негативных последствиях ударов Украины по НПЗ в России

Глава Пентагона предупредил о негативных последствиях ударов Украины по НПЗ в России

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