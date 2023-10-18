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СВИБЛОВО

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Жители Свиблова смогут получить бесплатную консультацию логопеда

Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки до 20 октября проведут для родителей из района Свиблово бесплатные консультации в рамках Недели осведомленности о дислексии.

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