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Врачи: соль в горячем блюде превращается в смертельный яд

Врачи: соль в горячем блюде превращается в смертельный яд

В продукте содержится добавка, которая может вызывать паралич и остановку сердца.Врачи-эндокринологи и гастроэнтерологи бьют тревогу о потенциальной опасности соли для здоровья, особенно при ее использовании в горячих блюдах.

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