Метеоролог Позднякова: природных катаклизмов стало больше из-за метеостанций

Количество природных катаклизмов в мире постоянно растет. Главная причина этого – изменение климата. Однако также на их число влияет качество наблюдений – подобные явления оцениваются с помощью метеостанций, которых ежегодно становится все больше, отметила специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.