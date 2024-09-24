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"Либеральная критика советского периода – это критика не за Россию, а против неё. И те, кто ненавидят СССР, также ненавидят и Россию"

"Либеральная критика советского периода – это критика не за Россию, а против неё. И те, кто ненавидят СССР, также ненавидят и Россию"

Постсоветский период в истории России начался с массивной и жесточайшей критики советского периода. Эта критика появилась задолго до распада СССР, но начало постсоветского подключило весь мыслимый и немыслимый арсенал антисоветчины в ее самом гнусном виде.

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