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Русский "Торнадо" уничтожил в Краматорске украинскую систему ПВО

Русский "Торнадо" уничтожил в Краматорске украинскую систему ПВО

Армия России применила РСЗО для уничтожения комплекса С-300По информации телеграм-канала "Донбасский партизан", ВС России ударили реактивной системой залпового огня "Торнадо" по району размещения С-300 на севере Краматорска.

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