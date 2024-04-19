Гимнасты из Марьиной рощи стали лучшими на студенческом фестивале в Сириусе

Сборная команда Российского университета транспорта по спортивной гимнастике стала победителем первого Национального молодежного фестиваля студенческих спортивных лиг в Сириусе, который проходил в середине апреля.
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