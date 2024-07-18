«Необходимо обеспечить справедливость»: в Госдуме высказались о повышении банками ставок по льготным кредитам

МОСКВА, 18 июля, ФедералПресс Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию, когда банки стали повышать ставки заемщикам, которые набрали несколько льготных кредитов.
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