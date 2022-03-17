United Rugby Championship. Перенесенные матчи. «Лайонс» встретятся с «Манстером», «Шаркс» против «Дзебре», «Стормерс» сыграют с «Кардифф Блюз»

18 и 19 марта пройдут перенесенные матчи United Rugby Championship. «Лайонс» встретятся с «Манстером», «Шаркс» против «Дзебре», «Стормерс» сыграют с «Кардифф Блюз».
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