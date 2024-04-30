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Закон, порядок, государство

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В Хабаровске Юнармейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

В Хабаровске Юнармейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Хабаровский край в 19-ый раз присоединился к проведению Международной патриотической акции "Георгиевская лента", которая продлится до 9 мая, в Хабаровском крае планируется раздать около 30 тысяч лент.

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