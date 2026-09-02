Это была осень 2024-го, я впервые открыл лицензию на изюбря. Охота о которой я намерен вам сейчас рассказать, начиналась много заранее.
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