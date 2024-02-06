Арестович пошутил, что уедет в Афганистан после своего заочного ареста в России

Бывший советник по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, комментируя свой заочный арест в России, что попробует уехать в Афганистан.
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