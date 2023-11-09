Офицеры Южного патрульного управления завоевали медали на чемпионате по тхэквондо

Два сотрудника Южного патрульного управления Национальной инспекции общественной безопасности - Радица Георге и Чилибиу Валентин - заняли третье место на чемпионате Молдовы по тхэквондо, проходившем в Кишиневе, сообщают представители правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии