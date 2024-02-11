Тренер «Зенита» Оливейра о 2-м месте в РПЛ: «В целом держим свой уровень и будем бороться дальше за чемпионство» 

После 18 туров петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. —​​ Можно назвать нынешний чемпионат самым тяжелым для вас с Семаком за время работы в «Зените»? Все-таки в большинстве предыдущих сезонов вы к зимней паузе лидировали и чаще всего с солидным отрывом.