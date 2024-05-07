Их свели родители: правда ли, что Пугачева нянчила Галкина* с его рождения?

Пользователи сети прекрасно знают личности Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Принято считать, что звезды познакомились в рамках шоу-бизнеса и начали тесное общение, когда каждый из них уже завоевал могущественное положение.
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