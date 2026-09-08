Как меняется система заселения в отели

С 1 сентября 2026 года в России вводятся новые правила заселения в гостиницы: для отелей с фондом более 50 номеров становится обязательным использование цифрового ID.
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