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Крымская газета

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Как меняется система заселения в отели

Как меняется система заселения в отели

С 1 сентября 2026 года в России вводятся новые правила заселения в гостиницы: для отелей с фондом более 50 номеров становится обязательным использование цифрового ID.

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