Под Смоленском "накрыли" наркопритон

Жителю Сафонова, который организовал наркопритон в собственной квартире, грозит ответственность по двум уголовным статьям: за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков и незаконное хранение наркотических средств в значительном размере.
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