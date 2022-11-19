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Прогноз на бой Фьюри — Чисора 3: кто победит в бое 3 декабря

3 декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне пройдет вечер бокса, в главном событии которого пройдет трилогия между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

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