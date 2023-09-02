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Миронов о Гусеве: «Лидер. Создает много стопроцентных моментов, надо только закрыть глаза и по шайбе попасть»

«Ребята — профессионалы, много лет играют в КХЛ. Мы два месяца уже вместе, тренируемся и проводим матчи.

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