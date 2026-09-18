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OilPrice

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Macron Calls for Another Emergency Oil Release as Europe Loses Supply

French President Emmanuel Macron is calling the G7 back to the table to discuss another release of emergency oil stocks as Europe loses Saudi crude deliveries and diesel prices push deeper into record territory.

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