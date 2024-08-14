Олег Беликов Слова президента заставили нервничать членов Совбеза. Владимир Путин чётко дал понять, что "заиграть" ситуацию, сложившуюся на границе России, не удастся.
Путин сделал важное заявление: Кто ответит за прорыв ВСУ в Курской области
Комментарии
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Андрей Павлов
Основных вопросов три. Они конечно разобьются на множество подвопросов, но это основные. 1. Уведомил ли Нарышкин (или Бортников) Герасина о скоплении войск противника у границы 2. Прошляпила ли разведка это скопление? И третий, к администрации. На создание укрепрайона были выделены приличные средства. Где укрепрайон? Для ответа на каждый из вопросов обязательно найдутся стрелочники, потому что вышеперечисленные конечно "не знали". Ну как Шойгу не знал о многолетних шалостях своих замов. Так что ждем-с.
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7 час.
Дмитрий Танцюра
Китай от дикарей отделится решил , Ын всё сделает .
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6 час.
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