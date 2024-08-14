Путин сделал важное заявление: Кто ответит за прорыв ВСУ в Курской области

Андрей Павлов

Основных вопросов три. Они конечно разобьются на множество подвопросов, но это основные. 1. Уведомил ли Нарышкин (или Бортников) Герасина о скоплении войск противника у границы 2. Прошляпила ли разведка это скопление? И третий, к администрации. На создание укрепрайона были выделены приличные средства. Где укрепрайон? Для ответа на каждый из вопросов обязательно найдутся стрелочники, потому что вышеперечисленные конечно "не знали". Ну как Шойгу не знал о многолетних шалостях своих замов. Так что ждем-с.