Всплеск скупки россиянами недвижимости за границей из-за мобилизации опровергли

Издание The Moscow Times (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ) распространило информацию, что россияне начали вновь активно скупать недвижимость за рубежом на фоне слухов о новой волне мобилизации и общем ухудшении ситуации в стране.
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