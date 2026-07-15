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Всплеск скупки россиянами недвижимости за границей из-за мобилизации опровергли

Всплеск скупки россиянами недвижимости за границей из-за мобилизации опровергли

Издание The Moscow Times (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ) распространило информацию, что россияне начали вновь активно скупать недвижимость за рубежом на фоне слухов о новой волне мобилизации и общем ухудшении ситуации в стране.

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