Новые кроссоверы Volkswagen Tharu продают в России по цене от 3,15 млн рублей — и это даже дешевле некоторых «китайцев»

В России продолжаются поставки кроссоверов Volkswagen Tharu из Китая через параллельный импорт, и стоимость таких автомобилей сейчас не такая, как в декабре прошлого года: под заказ машину можно купить за 3,15 млн рублей, а вот авто в наличии даже подорожали — теперь от 4,1 млн рублей.
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