Еще 11 человек раненыВ результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области 11 человек были ранены, а в реанимации скончался пятилетний ребенок.
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