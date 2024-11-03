«ВЗГЛЯД»: Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

Lora Некрасова

А не рановато ли наши раскрыли подлинное имя и личность этого героического американца. Ведь у него остались на Западе родственники, за судьбу которых он беспокоится. Его мужественную позицию наше государство и Мин. обороны должно оценить по достоинству. Но это можно было бы сделать, не раскрывая до поры его личные данные, ради его безопасности. Здоровья и успехов Мартиндейлу, нашему новому гражданину.