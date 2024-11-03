Вячеслав Чешский Из-под Угледара эвакуировали гражданина США Дэниэл Мартиндейл, работавшего на Вооружённые Силы России Американец Мартиндейл переиграл филиал ЦРУ на Украине В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО.
«ВЗГЛЯД»: Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Роберт Жуков, поясните что вы этими фотографиями хотите сказать?
Ответить
9 час.
Lora Некрасова
А не рановато ли наши раскрыли подлинное имя и личность этого героического американца. Ведь у него остались на Западе родственники, за судьбу которых он беспокоится. Его мужественную позицию наше государство и Мин. обороны должно оценить по достоинству. Но это можно было бы сделать, не раскрывая до поры его личные данные, ради его безопасности. Здоровья и успехов Мартиндейлу, нашему новому гражданину.
Ответить
3 час.
Людмила Фирстова
Скорее всего это не подлинное имя героя
Ответить
2 час.
Свежие комментарии