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Царьград

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Казань и Вологда вошли в топ цифрового развития среди более 90 городов России

Казань и Вологда вошли в топ цифрового развития среди более 90 городов России

Казань, Вологда, Салехард и Брянск впервые вошли в рейтинг лидеров по индексу цифрового развития, составленного школой управления "Сколково".

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