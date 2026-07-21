Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Боевик ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России

Боевик ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России

Украинский солдат 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, пытавшихся обмануть российских военнослужащих готовностью сдаться в плен, попытавшись заманить их на заминированный участок местности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Альбина Скоблина
Это не просто желание жить ,а понимание подлости поступка .хотя тут как посмотреть.
Ответить
1 м.