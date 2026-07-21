Боевик ВСУ застрелил сослуживцев, пытавшихся обмануть бойцов ВС России

Украинский солдат 1-й отдельной бригады территориальной обороны Украины застрелил двух сослуживцев, пытавшихся обмануть российских военнослужащих готовностью сдаться в плен, попытавшись заманить их на заминированный участок местности, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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