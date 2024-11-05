Китай на авиасалоне представит новый истребитель-невидимку J-35A

Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A. Новинка появится на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, сообщил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ню Вэньбо.
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