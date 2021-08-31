«Ростех» готов решить проблему воды в Крыму

К 2030 году госкорпорация может построить на полуострове девять опреснительных заводов мощностью около миллиарда кубометров воды в год, обеспечив их электроэнергией.
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