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«Ростех» готов решить проблему воды в Крыму

«Ростех» готов решить проблему воды в Крыму

К 2030 году госкорпорация может построить на полуострове девять опреснительных заводов мощностью около миллиарда кубометров воды в год, обеспечив их электроэнергией.

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