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Позитив для оптимистов

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Европа готовит ракету для ударов по России, но у нас уже есть ответ

Европа готовит ракету для ударов по России, но у нас уже есть ответ

Берлин и Лондон объявили о значительном углублении сотрудничества в оборонной сфере. Ключевым элементом партнерства станет совместная секретная программа под названием Deep Precision Strike (DPS), целью которой является создание высокоточной ракеты с дальностью полета до 2000 километров.

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