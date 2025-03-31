Врач Панова рассказала про опасность протеиновых батончиков

Они могут повлиять на почки и печень Если у человека есть нарушение обмена веществ, избыток белка в виде протеиновых батончиков может негативно влиять на функцию почек и печени, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии