Армения выходит из ОДКБ?

Для укрепления независимости Армении нужно забрать из Россию всю многомиллионную армянскую диаспору

ИП

Иван Петров

Готовят Майдан, ну что толерантники, скоро инородцы начнут действовать внутри нашей страны , будет весело, долго говорилось об этом, в первую очередь начнут с элиты, которую так хорошо подкармливали, к выборам готовятся, ноябрь, декабрь начнут расскачивать, как выкручиваться будете ?!