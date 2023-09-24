Русская весна

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Армения выходит из ОДКБ?

Армения выходит из ОДКБ?

Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости в видеообращении к соотечественникам.

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Комментарии
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Андрей
Для укрепления независимости Армении нужно забрать из Россию всю многомиллионную армянскую диаспору
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13 час.
Вик Норд
Не забрать,ДЕПОРТИРОВАТЬ на историческую Родину.
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12 час.
ИП
Иван Петров
Готовят Майдан, ну что толерантники, скоро инородцы начнут действовать внутри нашей страны , будет весело, долго говорилось об этом, в первую очередь начнут с элиты, которую так хорошо подкармливали, к выборам готовятся, ноябрь, декабрь начнут расскачивать, как выкручиваться будете ?!
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5 час.

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