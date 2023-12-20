Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала песню о Рождестве

В сети появился текст припева нового творения представителя министерства иностранных дел России.Мария Захарова, которая является официальным представителем министерства иностранных дел России, написала стихи для новой рождественской песни.
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