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Хирург: Куценко перенес пластическую операцию на лице

Хирург: Куценко перенес пластическую операцию на лице

Эксперт уверена, что актер омолодился радикальным способом. Гоша Куценко Aleksey Smyshlyaev/Global Look PressВ России мужчины редко признаются в пластике, хотя на самом деле они исправляют недостатки в своей внешности не реже женщин.

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