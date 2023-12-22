Хирург: Куценко перенес пластическую операцию на лице

Эксперт уверена, что актер омолодился радикальным способом. Гоша Куценко Aleksey Smyshlyaev/Global Look PressВ России мужчины редко признаются в пластике, хотя на самом деле они исправляют недостатки в своей внешности не реже женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии