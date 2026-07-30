Тихий убийца или шумный долгожитель: цена ошибки выбора ГРМ

Капитальный ремонт двигателя обходится в разы дороже планового визита в сервис, и львиная доля таких историй случается из-за игнорирования состояния газораспределительного механизма, отмечает издание Pravda.
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