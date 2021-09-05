Два теплохода с пассажирами столкнулись ночью на Неве

Акваторию на ночной прогулке не поделили корабли «Гулливер» и «Дунаевский». Два теплохода «Гулливер» и «Дунаевский» с пассажирами на борту столкнулись 5 сентября, в 00:45, у Троицкого моста, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.